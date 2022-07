Mediolanum: bilancio positivo per il primo semestre

Banca Mediolanum archivia il primo semestre dell’anno con un bilancio positivo.

I risultati commerciali del mese di giugno registrano complessivamente 925 milioni di euro di cui:

- raccolta netta totale: 539 milioni, 4,34 miliardi Ytd

- raccolta netta in risparmio gestito: 522 milioni, 3,12 miliardi Ytd

- nuovi finanziamenti erogati: 370 milioni, 1,91 miliardi Ytd

- premi polizze protezione: 16 milioni, 88 milioni Ytd

A commentare i risultati è Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum: “Sono veramente soddisfatto dei risultati di raccolta netta, pari a 539 milioni a giugno e 4,3 miliardi da inizio anno, ottenuti nonostante la complessità dello scenario attuale. Prosegue in maniera incessante il trend positivo di raccolta in risparmio gestito, con 522 milioni nel mese e 3,1 miliardi nel semestre, che ci vede vicini ai livelli massimi dello scorso anno e ci distingue dal resto del settore, in marcato rallentamento, non soltanto in Italia. E ancor di più mi preme sottolineare che sono i clienti a trarne maggiore beneficio perché, coadiuvati dai family banker, stanno seguendo la nostra strategia di investimento mitigando così i rischi posti dalla volatilità e dall’inflazione. Procede inoltre la crescita in termini di acquisizione della clientela, che nel semestre ha raggiunto oltre 90 mila nuovi clienti bancari, così come nel business delle polizze protezione, e anche le erogazioni del credito ai clienti si mantengono ai livelli record del 2021”.