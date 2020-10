Acomea Sgr compie 10 anni: negli ultimi 3 è cresciuta del 60%

AcomeA Sgr, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali, compie 10 anni: è l’occasione per fare il punto su una storia di successo del risparmio gestito, indipendente e tutta italiana. Nata nel 2010 dall'iniziativa di un gruppo di gestori e imprenditori con una lunga esperienza nel settore - Alberto Foà, Giordano Martinelli e Giovanni Brambilla, che oggi include anche Matteo Serio e Daniele Cohen - AcomeA Sgr ha da poco raggiunto l’importante traguardo dei 100mila clienti. A oggi, ha un patrimonio gestito che ammonta a oltre 2,4 miliardi di euro (dati al 30 settembre) e ha registrato una crescita del 60% circa negli ultimi 3 anni, con ben 33 accordi di distribuzione in essere. La raccolta del triennio 2018-2020 si attesta a +800 milioni di euro, con una gamma di 14 fondi di investimento diversificati tra strategie globali value contrarian che puntano sulla liquidità, sulle obbligazioni e sui titoli azionari.

La strategia di investimento, che caratterizza da sempre la SGR, si basa su una valutazione razionale dei titoli, indipendentemente dal consenso sui mercati, da previsioni sul futuro o da modelli matematici. L’offerta di prodotto è composta da una accurata selezione di fondi comuni di investimento e da mandati in gestione per conto di terze parti. Lo stile di gestione non è infatti la sola ragione in grado di raccontare le performance di AcomeA Sgr che si contraddistingue per un approccio innovativo e in continua evoluzione, con servizi che semplificano la finanza e gli investimenti in ottica inclusiva.

Esiste un credo nella Società, quello dello skin in the game, avere cioè, per primi, degli interessi in gioco, gli stessi dei clienti e partner commerciali. Per questo motivo, i gestori di AcomeA Sgr sono anch’essi tra gli investitori dei fondi. Non sono, infine, mancate scelte aziendali coraggiose e lungimiranti volte ad accrescere l’inclusività e la produttività dell’azienda, con piani di azionariato diffuso, rivolti ai dipendenti.

Alberto Foà, presidente di AcomeA Sgr racconta: “Da quando ho fondato 10 anni fa AcomeA Sgr con i miei soci abbiamo deciso di puntare su tre capisaldi: semplicità, stile di gestione distintivo e competenza. Crediamo nei valori dell’inclusione e della sostenibilità. Siamo stati tra le prime Sgr a scommettere sull’importanza e sui benefici dell’educazione finanziaria. Da sempre sono convinto che la finanza possa produrre effetti positivi sulla vita delle persone e delle comunità. Abbattere le tradizionali barriere all’investimento, rendendo accessibile, democratica e inclusiva la possibilità di sottoscrivere fondi comuni anche a partire da basse cifre è uno dei traguardi più importanti raggiunti in questi anni da AcomeA”.

AcomeA si è sempre contraddistinta per l’eccellenza del servizio nei confronti di consulenti e reti, attraverso vicinanza - soprattutto nelle fasi di mercato più delicate - informazioni accurate e tempestive e un programma di formazione ad hoc rivolto ai professionisti. Il team commerciale destina circa il 70% del proprio tempo a incontri dedicati sul territorio (prima, riconvertiti poi con tempestività in digitali) per sostenere e formare di continuo i propri clienti distributori.

La società crede inoltre da sempre nella promozione della cultura finanziaria perché un cliente informato e consapevole è in grado di ottenere risultati migliori grazie a una più proficua interazione con il consulente. Per questo, negli anni, la Sgr ha dato vita a una serie di iniziative culturali quali, ad esempio, “La verità vi prego sul denaro” che ha portato la finanza nei teatri italiani, un blog che offre contenuti divulgativi su temi economici e finanziari e un percorso informativo online di introduzione al mondo degli investimenti. Più recenti sono le iniziative per valorizzare la diffusione delle opere d’arte legate al territorio, grazie a partnership con i comuni di Milano, Torino, Genova, Bergamo, Parma e altrettante associazioni culturali.

Nel 2013, la Sgr ha inoltre ideato, da pionieri nel settore, il “salvadanaio digitale” Gimme5, la prima app con cui è possibile risparmiare e investire piccole cifre, anche a partire da 5 euro alla volta, senza vincoli di durata, importo e ricorrenza. Un servizio innovativo nel panorama FinTech, che ha aperto le porte del risparmio e dell’investimento a più di 50mila piccoli risparmiatori italiani. Gimme5 permette a un pubblico normalmente non intercettato dall’industria del risparmio gestito di accedere digitalmente a fondi comuni di investimento a partire da importi minimi. Un posizionamento strategico che permette di essere in prima linea nella trasformazione digitale che anche il settore sta vivendo.

In questi 10 anni tanti sono i riconoscimenti che la società ha ricevuto, sia come miglior gestore di fondi italiani, sia per le performance dei propri fondi obbligazionari e azionari, in particolare con i fondi AcomeA Performance, AcomeA Asia Pacifico, AcomeA Paesi Emergenti e AcomeA Patrimonio Prudente. Dal 2013 al 2019 si è sempre posizionata sul podio del premio alto rendimento come miglior gestore fondi italiani categoria “small”.