Bnp Paribas securities depositaria per un nuovo fondo DeA Capital alternative funds

Bnp Paribas securities services, banca depositaria leader di mercato con 9.6 mila miliardi di asset in custodia, è stata selezionata da DeA Capital alternative funds Sgr come banca depositaria, per il fondo “Taste of Italy 2”

DeA Capital alternative funds Sgr S.p.A., controllata al 100% da DeA Capital S.p.A è il principale asset manager indipendente italiano nel settore degli asset alternativi, con oltre 5 miliardi di masse gestite.

Il nuovo fondo, specializzato nel settore del food & beverage, Esg compliant, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha chiuso la raccolta a 330 milioni di euro e amplia l’ambito geografico di investimento con l’obiettivo di investire fino al 30% delle disponibilità del fondo all’estero, soprattutto nella penisola Iberica, territorio ricco di aziende nel settore di riferimento con le caratteristiche ricercate dal fondo.

Tra i principali investitori di Taste of Italy 2 c’è il Fondo Italiano d’Investimento Sgr e il Fondo Pensione Nazionale Bcc - Banca Credito Cooperativo di cui BNP Paribas Securities Services svolge il ruolo di banca depositaria.

Gianandrea Perco, amministratore delegato di DeA Capital Alternative Funds Sgr ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di annunciare il closing della raccolta di Taste of Italy 2 soprattutto nel periodo storico in cui stiamo vivendo. Abbiamo rinnovato la fiducia a BNP Paribas Securities Services, con cui abbiamo una relazione decennale”.

Andrea Cattaneo, direttore generale di Bnp Paribas Securities Services Italia dichiara: “Siamo lieti di essere stati confermati da DeA Capital Alternative Funds SGR anche per questo nuovo progetto a supporto del settore food & beverage. Questo mandato consolida il nostro posizionamento nella gestione dei fondi alternativi di diritto Italiano”.

La filiale di Bnp Paribas Securities Services in Italia è attiva nel mercato da più di 25 anni e offre una gamma completa di servizi e soluzioni post trading ad una clientela diversificata, tra cui asset manager, fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni, banche e broker. La filiale italiana ha più di 400 dipendenti.