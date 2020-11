Kairos, da gennaio Castelli nuovo Ceo

Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito e del wealth management, annuncia che Alberto Castelli, con una lunga esperienza nell’industria dei servizi finanziari, assumerà l’incarico di Ceo di Kairos Partners Sgr e di Kairos Investment Management SpA a partire dal 1 gennaio 2021. A Castelli passerà il testimone Fabrizio Rindi, che dal settembre 2019 ha contribuito a traghettare il Gruppo verso una nuova fase di sviluppo; come già preannunciato, Rindi assumerà il ruolo di Presidente di Kairos Partners Sgr.

Castelli diventerà inoltre azionista di Kairos con una quota di minoranza rafforzando dunque il modello di boutique indipendente che il Gruppo ha riconquistato, dopo il recente annuncio dell’ingresso nel capitale da parte di Guido Brera, socio fondatore, e gli storici gestori Rocco Bove e Massimo Trabattoni.

Castelli, 54 anni, lascia BancoPosta Fondi Sgr del Gruppo Poste Italiane, dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato dal 2016, con l’obiettivo di portare Kairos a consolidare il proprio posizionamento di operatore leader nell’innovazione di prodotto e nella creazione di soluzioni di investimento adeguate alle esigenze della clientela privata ed istituzionale, oltreché delle reti distributive.

Nel suo lungo percorso professionale, iniziato in Fineco, Castelli ha ricoperto primarie posizioni nell’industria dell’asset management, tra le quali il ruolo di Direttore Generale e Chief Investment Officer per la divisione Investimenti Alternativi di Capitalia e Amministratore Delegato di Lehman Brothers Asset Management SGR. Ha anche avuto un’importante esperienza imprenditoriale come partner della società di consulenza finanziaria indipendente Eidos Partners.

Fabrizio Rindi così spiega la nomina di Castelli: “Ho assunto con un grande senso di responsabilità l’incarico di Amministratore Delegato ad interim di Kairos nel settembre 2019, con l’obiettivo di porre le basi per un nuovo capitolo di successo nella storia di questo straordinario Gruppo. Dopo un rigoroso processo di selezione, abbiamo voluto fortemente fosse Alberto a prendere il mio testimone e siamo lieti che abbia accettato questa sfida”. E continua: “Con il suo lungo percorso professionale e i risultati che ha conseguito in particolare nel settore dell’asset management, Alberto ha dimostrato di possedere la giusta combinazione di esperienza, doti di leadership e profonda comprensione del nostro business per continuare a guidare saldamente Kairos verso un ritorno ad una crescita duratura e sostenibile. Sono convinto che con la sua visione e determinazione potrà svolgere un ruolo chiave, insieme a tutta la sempre più forte e coesa squadra di manager di Kairos, di cui sono fiero di continuare ad essere parte in qualità di prossimo Presidente della SGR”.

“Sono molto orgoglioso e grato per l’opportunità che Kairos e i suoi azionisti mi stanno offrendo rendendomi attore di un importante progetto che intende valorizzare ancora di più questa boutique di grandi talenti e con uno spiccato spirito imprenditoriale”, ha commentato il nuovo Ceo del Gruppo Kairos Alberto Castelli. “Con la sua offerta distintiva di prodotti di investimento e la reale indipendenza dei suoi gestori, Kairos è già forte del suo posizionamento di nicchia. Contribuirò attivamente allo sviluppo ulteriore del suo modello di business unico che, integrando l’asset management col wealth management, mette al centro sia i clienti privati, sia gli investitori istituzionali che le reti distributive”.