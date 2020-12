AcomeA Sgr e CheBanca!, siglato un accordo per la distribuzione dei fondi

AcomeA Sgr, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali, e CheBanca! hanno siglato un accordo che prevede la distribuzione dei fondi di AcomeA Sgr da parte di CheBanca!, la banca del gruppo Mediobanca dedicata al risparmio e agli investimenti. Il collocamento avverrà attraverso Allfunds Bank, la piattaforma di fondi comuni d’investimento leader in Europa.

La Sgr milanese indipendente, con masse in gestione di 2,4 miliardi di euro, è specializzata nella gestione di fondi di investimento attraverso un approccio ai mercati finanziari consolidato nel tempo e che le ha permesso di conquistare numerosi riconoscimenti.

Alberto Foà, presidente di AcomeA Sgr afferma: “Continua il nostro percorso di crescita per servire al meglio il settore del wealth management. Essere selezionati da una realtà in forte espansione come CheBanca!, che fa dell’architettura aperta uno dei punti di forza, ci rende molto soddisfatti e ci spinge ancor di più a perseguire la nostra strategia di forte specializzazione a livello di prodotto e di formazione”.