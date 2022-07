Azimut lascia Assogestioni

Azimut lascia la compagine associativa di Assogestioni. E' la stessa associazione di categoria delle Sgr a comunicare la sorprendente decisione del gruppo presieduto da Pietro Giuliani (che di Assogestioni è stato anche vice presidente a partire dal 2008 e per svariati anni). “Azimut Capital Management Sgr e Azimut Investment SA hanno comunicato all’Assogestioni la propria determinazione di recedere dall’associazione con effetto dal 1° luglio 2022", recita la nota. “Il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, a nome del Consiglio Direttivo, ha preso atto con rammarico di tale determinazione, augurandosi che possa essere rivalutata in futuro. Il Presidente esprime altresì un vivo ringraziamento per l’impegno e la partecipazione del Gruppo Azimut nella compagine associativa e l’augurio di rinnovati successi". Investire ha contattato Azimut che ha preferito non rilasciare commenti sulla sua decisione.