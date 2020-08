“La tua libertà finanziaria è possibile” Un nuovo libro presentato da Widiba

Il tema della finanza personale affrontato con un linguaggio alla portata di tutti, con la finalità di guidare le persone a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro attraverso comportamenti virtuosi. È la caratteristica di “La tua libertà finanziaria è possibile”, un nuovo volume presentato da Widiba, opera del suo consulente finanziario Antonio Scicchitano, formatore di Educazione finanziaria certificata UNI riconosciuto a livello nazionale, edito da Fausto Lupetti, uscito in questi giorni in libreria. Un libro che permette a chiunque di misurarsi con i propri limiti in materia di pianificazione finanziaria, data la grande agilità di lettura e nella capacità di rendere avvincente una materia complessa.

L'obiettivo del volume è aiutare ad avere un corretto approccio verso il risparmio e la gestione del proprio denaro e l'investimento in maniera semplice ed immediata riducendo i rischi, per costruirsi nel tempo la libertà finanziaria. L’autore guida il lettore evidenziando molto chiaramente gli errori che ognuno di noi commette in assenza di un’adeguata educazione e informazione finanziaria. In tal senso, ci introduce passo dopo passo verso un’educazione finanziaria che dovrebbe essere patrimonio di ogni cittadino-risparmiatore perché è proprio l’accesso a servizi finanziari di qualità che potrà offrire quella libertà finanziaria, che è esattamente il titolo di questo libro, ed è la premessa per la realizzazione degli obiettivi individuali.

Vi è nel libro un’attenzione particolare verso i giovani, che hanno un grande bisogno di essere educati al risparmio e di essere guidati nell'affrontare un futuro che non offrirà più le garanzie di cui hanno goduto i loro padri e, ancora di più, i loro nonni. Le generazioni future non godranno, quasi certamente, di una pensione sufficiente a garantire la sopravvivenza e non godranno di prestazioni sociali gratuite pertanto è drammaticamente importante far prendere loro consapevolezza delle sfide che li attendono e guidarli verso delle soluzioni possibili.

Non poteva mancare un riferimento al periodo di pandemia che stiamo affrontando. L’autore sottolinea come nell’epoca in cui viviamo le certezze siano sempre più evanescenti .Il mutamento è uno degli aspetti più evidenti, e ciò che sembra impossibile rischia di manifestarsi a una velocità impensabile. Non possiamo dare nulla per scontato dal nostro lavoro ai nostri affetti passando per la nostra salute; una lezione che ci viene dalla pandemia di questo 2020 è che pianificare la propria sicurezza finanziaria è un fattore imprescindibile per ottenere un proprio equilibrio e un minimo di tranquillità.