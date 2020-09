“I 7 peccati finanziari”: un libroche indica le trappole da evitare

Quali sono i 7 peccati finanziari che vengono maggiormente commessi per la mancanza di una conoscenza necessaria per operare investimenti? Lo spiegano Alessandro Moretti e Danilo Zanni nel loro libro “I 7 peccati finanziari: fai luce sugli errori finanziari più comuni e illumina le tue finanze”, acquistabile online sul sito www.ioinvesto.com, che intende offrire ai lettori un viaggio alla scoperta del mondo della finanza. Scritto in forma di romanzo, è un libro scorrevole, piacevole da leggere e comprensibile anche per chi si approccia per la prima volta al mondo della finanza. Racconta la storia di due fratelli, Andrea e Leonardo, che agiscono due modalità differenti in materia di investimenti e risparmi: uno sceglie la prudenza, pianifica il futuro e costruisce le proprie certezze curando i suoi risparmi con serietà e attenzione, senza colpi di testa; l’altro preferisce rischiare e spera nella svolta improvvisa che farà crescere le sue finanze. Ognuna delle tappe raggiunte da Andrea e Leonardo offre un diverso spunto di riflessione, svelando le trappole finanziarie in cui è meglio non cadere e offrendo consigli per tutelare i propri risparmi e farli crescere.

Questo libro segue il primo successo di Alessandro Moretti dal titolo “Smart Investing: come investire in azioni di successo”, pubblicato nel 2018 e che ha raggiunto oltre 15.000 copie di vendite. Laureato in Economia, Moretti è il secondo italiano al mondo ad aver ottenuto nel 2019 la massima certificazione internazionale nel campo dell’analisi tecnica finanziaria (MFTA) a soli 30 anni. E’ membro del comitato scientifico e docente del Master Istituzionale SIAT - Società Italiana Analisi Tecnica. Ha fondato “Io Investo”, la più grande community di investitori consapevoli in Italia, con 500.000 iscritti, con l’obiettivo di divulgare un’informazione finanziaria alla portata di tutti evitando di relegarla nelle mani di pochi privilegiati.

Anche Danilo Zanni è laureato in Economia e analista tecnico finanziario certificato SIAT. È iscritto all’albo dal 2014 e si occupa di consulenza finanziaria indipendente, contribuendo al contempo a divulgare una corretta informazione finanziaria per aiutare i risparmiatori a investire meglio i propri risparmi.