IG Italia, un webinair sul trading online con Giacomo Probo

IG Italia, leader nel trading online da oltre 45 anni, annuncia un nuovo evento dedicato al mondo del trading con un ospite d’eccezione: Giacomo Probo, trader professionista e docente di analisi tecnica presso le più importanti banche italiane e svizzere.

L’evento si svolgerà il 25 novembre in live streaming e sarà totalmente gratuito. Un appuntamento importante per osservare da vicino le mosse, le strategie e i comportamenti di un vero trader, capire come programmare le operazioni tramite esempi pratici in tempo reale e conoscere strategie efficaci per ridurre i rischi e massimizzare i profitti.

Si parte alle 17:00 con il benvenuto da parte di Fabio De Cillis, head of Italy di IG, per poi proseguire con un approfondimento sui mercati a cura di Filippo Diodovich, Senior Market Strategist, Vincenzo Longo, premium client manager insieme a Emerick De Narda, giornalista di Class CNBC.

Si proseguirà con la presentazione della strategia con Giacomo Probo e Andrea Martella, head of Sales di IG per poi entrare nel vivo dell’evento, con sessioni di trading in real time per scoprire tutti i segreti direttamente da un professionista affermato del settore.

Infine tutti gli iscritti potranno partecipare a una sessione dedicata di Q&A, nella quale poter interagire direttamente con Giacomo Probo e approfondire i temi dell’evento.

Fabio De Cillis, head of Italy di IG, ha dichiarato:

"Per noi di IG è importante offrire un servizio di formazione continuativo totalmente orientato alle esigenze dei clienti. Per questo motivo siamo orgogliosi di annunciare questo evento, rivolto a chiunque voglia osservare da vicino le mosse di un professionista del settore, per imparare, affinare la tecnica o semplicemente avvicinarsi al mondo del trading attraverso esempi pratici e in tempo reale. L’approfondimento sui mercati e la presentazione della strategia rappresentano un’esperienza dal valore aggiunto, che si somma a un’agenda densa di contenuti riservati agli esperti del settore”.