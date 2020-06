Parravicini: "Mercati pronti

a ripartire dai livelli di marzo" A Sos Investire lo strategist di Swan Asset Management, nonché autore del best-seller finanziario: "Jungle Guide. Investire: il modo più difficile per fare soldi facili". "Per investire bene, bisogna imparare dagli errori. Le criptovalute? Da tener d'occhio per chi pensa a 5-10 anni"