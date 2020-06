Delzio (Martingale): "Le ferite finanziarie si possono curare" A SOS Investire l'amministratore delegato di Martingale Risk, Marco Fabio Delzio: "Siamo un pool di esperti che aiuta sia i privati che gli enti locali a recuperare somme perdute in cattivi affari finanziari, dalle banche fallite o commissariate a obbligazioni straniere in default. E vi spiego in che modo".