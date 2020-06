INVESTIRE KNOWLEDGE

SELEZIONA I MODULI E PARTECIPA AL WEBINAR 1 MODULO €200,00 EUR 2 MODULI €350,00 EUR 3 MODULI €450,00 EUR TUTTI E 4 I MODULI €500,00 EUR

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo: [email protected] specificando a quali dei quattro webinar si intende partecipare, se soltanto al primo (obbligatorio) o anche a uno degli altri o a due o a tutti e tre.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per le diverse opportunità di partecipazione i prezzi sono i seguenti:

Per la sola partecipazione al primo modulo, propedeutico, del 30 giugno: euro 200

Per la partecipazione al primo modulo + un altro a scelta: euro 350

Per la partecipazione al primo modulo + altri due a scelta: euro 450

Per la partecipazione a tutti e quattro i moduli: euro 500



| SCONTISTICA PER I SOCI ANASF | (previo invio di copia del tesserino in validità)

Per la sola partecipazione al primo modulo, propedeutico, del 30 giugno: euro 170

Per la partecipazione al primo modulo + un altro a scelta: euro 280

Per la partecipazione al primo modulo + altri due a scelta: euro 340

Per la partecipazione a tutti e quattro i moduli: euro 370



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote deve avvenire entro e non oltre il 26 giugno 2020 tramite:



Paypal, account: [email protected]