Ripartono i seminari Anasf

Da fine settembre Anasf torna a incontrare i soci in presenza con il nuovo ciclo di seminari, che partirà martedì 28/09 in Emilia Romagna. Il tour, organizzato in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management, proseguirà con i webinar online per tutto l’inverno.

Gli incontri costituiscono punteggio formativo per accedere all'esame Efa e sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione Eip, Efa ed Efp per quattro ore. La certificazione Efpa è espressamente riconosciuta in altri Stati membri UE come valida ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle linee Guida dell’Esma.

IL CALENDARIO FORMATIVO

La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia, il seminario si svolge:

· il 28 settembre, dalle 14.30, a Bologna

· il 29 settembre, dalle 14:30, a Roma

Il futuro? Non è neonormale, l’incontro si tiene il 5 ottobre, dalle 14.30, a Torino

La protezione al servizio della pianificazione finanziaria, l’evento è previsto per il 6 ottobre, dalle 9, a Trento

Next Generation EU e bilancio pluriennale dell’UE: quanto è importante?, il seminario è in agenda per il 12 ottobre, dalle 9, a Padova

Per scoprire tutti gli incontri in programma visitare il sito https://www.anasf.it/seminari.